CICCIANO – Una nuova società, una nuova sede ed un nuovo team pronto a regalare emozioni in campo, e non solo. È la società di pallavolo “Vittorio Alfieri Cicciano” che si appresta ad iniziare la nuova stagione sportiva all’insegna del cambiamento a cominciare dalla presidenza e dalla sede, nuova di zecca.

Nominato il nuovo presidente che subentra a Giovanni Delle Cave: si tratta di Francesco Saverio Tulino, già atleta, allenatore e dirigente della squadra. A rivestire il ruolo di vicepresidente sarà invece una donna, Paola Guarino, apprezzata professionista nell’ambiente sportivo di Cicciano. Ma le novità non finiscono qui. Ad ospitare la squadra sarà la nuova palestra dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” di Cicciano.

“Una nuova sfida che siamo pronti ad accogliere con rinnovato entusiasmo e la giusta grinta – spiega il neo presidente Francesco Saverio Tulino – ringrazio Delle Cave che ha portato avanti con grande spirito di squadra e forte senso di responsabilità. Ci attende ora un nuovo percorso che siamo pronti ad affrontare con coraggio e determinazione. Un grazie particolare alla dirigente scolastica dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” di Cicciano, Sabrina Capasso, al presidente del consiglio d’istituto, Marcello Ungaro ed al dsg Bartolo Galeotafiore per la sensibilità dimostrata concedendoci in modo gratuito i locali della palestra della scuola, consapevoli dell’importanza del progetto che guarda ai giovani con fiducia”. Intanto la macchina organizzativa è già in moto con la programmazione di due open day in calendario domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre in piazza Mazzini a Cicciano.

“La giusta occasione per conoscere il nuovo progetto ed avviare un discorso, ci auguriamo proficuo, con la comunità di Cicciano e con quanti desiderano affacciarsi al mondo della pallavolo crediamo fortemente nel valore formativo ed educativo di questa disciplina e siamo pronti ad intercettare tutti i canali per favorire nuove opportunità, soprattutto per i giovani” – dichiara la vicepresidente Paola Guarino.