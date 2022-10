Ercolano, sorpreso con la droga in casa dalla polizia: arrestato

L’ennesimo arresto per droga. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo alla contrada Montedoro ad Ercolano presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 6 pezzi di hashish del peso di circa 160 grammi, un contenitore con circa 9 grammi di marijuana, un tagliere utilizzato per dividere le dosi, un bilancino di precisione e 775 euro. G.R., 53enne di Ercolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.