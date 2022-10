Fondo trasformato in discarica, denunciati i 5 proprietari

Avevano trasformato il proprio fondo agricolo in una piccola discarica di rifiuti speciali pericolosi. E’ accaduto a Cervino, nel Casertano, dove sono intervenuti i carabinieri della della stazione di Santa Maria a Vico, che hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti i cinque comproprietari del terreno.

I militari erano impegnati in uno specifico servizio volto alla prevenzione e alla repressione dei roghi di rifiuti e dei reati ambientali, quando hanno notato i rifiuti abbandonati alla rinfusa sul terreno, dell’estensione di circa 300 metri quadrati e privo di recinzione; c’erano rifiuti speciali pericolosi come materiale edile di risulta, sanitari in ceramica, materiale ferroso. I carabinieri hanno quindi rintracciato i proprietari del fondo e sottoposto l’area a sequestro penale.