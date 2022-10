Stava diventando il terrore di tanti genitori e in città già si temeva che la situazione potesse degenerare a discapito dell’integrità dei bambini. Fortunatamente i carabinieri della stazione di Licola – con l’aiuto dei cittadini e con una rapida indagine – sono intervenuti.

Sono circa le 15.30 quando a Licola di Pozzuoli, nei pressi della scuola dell’infanzia “Oriani” di piazza San Massimo, un uomo si masturba all’esterno della propria auto. I passanti rimangono esterrefatti, chiamano il 112 e intanto riprendono quel tizio davanti la scuola.

I carabinieri acquisiscono ed esaminano i filmati degli smartphone e riescono ad individuare quel signore. E’ un 40enne incensurato di Giugliano e i militari dell’Arma lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Indagini in corso per accertarsi se il 40enne non possa aver agito anche altrove.