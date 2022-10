Napoli, atelier di merce ricettata: maxi sequestro dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno denunciato per ricettazione una 51enne e suo figlio di 32 anni: entrambi di Ponticelli. Avevano allestito nel loro appartamento in Strada Comunale Maranda un vero e proprio atelier.

In vendita a prezzi stracciati capi d’abbigliamento la cui origine non è stata documentata. Nella boutique improvvisata ben 758 capi di marche varie, una macchinetta antitaccheggio e addirittura un piccolo camerino con divanetto e pannello in legno per garantire la privacy ai clienti. Lo stock di merce è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti sull’origine.