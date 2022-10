Si terrà sabato 15 ottobre alle 18 presso l’auditorium della biblioteca comunale di Oriago – Mira, in provincia di Venezia, la presentazione del romanzo “Il corrotto. Una storia di tangenti negli anni di mani pulite” di Corrado Pinosio – Guida Editori. L’autore è nato a Mira in provincia di Venezia dove risiede. Dopo la laurea in Scienze Politiche, è stato funzionario amministrativo presso la Regione Veneto. Dal 1985 al 2019 ha insegnato Discipline giuridiche ed economiche presso l’Itcs Maria Lazzari di Dolo (Venezia). Ha assunto incarichi politico amministrativi in vari enti della provincia di Venezia.

L’evento viene così ad assumere un’evidente valenza di interscambio culturale. Un’opportunità per promuovere il libro, la lettura, la letteratura, il Premio, la cittadella santa di Cimitile, il nostro territorio e la Regione Campania. Una circostanza favorevole all’incontro e allo scambio, dunque, un’occasione non solo per conoscere un nuovo autore ma anche per confrontarsi e crescere partendo dalla cultura.

Il manoscritto è risultato vincitore della sezione inedita di narrativa della XXVII edizione del Premio Cimitile 2022 che si è svolta il 18 Giugno a Cimitile – Na, la rassegna letteraria nazionale che crea un trait d’union tra l’arte e la scrittura e che ogni anno, nello splendido complesso delle Basiliche Paleocristiane, premia uno scrittore emergente non solo con il Campanile d’Argento, tradizionale emblema del Santuario martiriale di San Felice, ma con la pubblicazione del testo per le pagine d’autore della centenaria casa editrice Guida di Napoli, dando la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera, in ventisette anni, il Premio Cimitile ha laureato ventisette scrittori.

Alla presentazione del 15 Ottobre ad Oriago, saranno presenti Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Ermanno Corsi, Giornalista, Scrittore, Presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile; Sileno Dianese, ex Difensore Civico del Comune di Mira; Corrado Pinosio, Scrittore. Coordinerà: Tullio Cardona, Giornalista de Il Gazzettino di Venezia.