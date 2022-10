Una giornata per la solidarietà e per la ricerca. Sabato 8 ottobre, alle 14, in piazza Gragnano a Tufino ci sarà la decima edizione del “Charity Bike Tour” a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e il contestuale lancio della campagna nazionale per la ricerca sulla fibrosi cistica. Partecipano Matteo Marzotto (presidente Ffc), Edoardo Hensemberger (testimonial Fcf) insieme ad alcuni campioni del ciclismo italiano tra cui Davide Cassani, Iader Fabbri, Maurizio Fondriest, Max Lelli, e Fabrizio Macchi. In piazza ci sarà anche la vendita di ciclaminiil cui ricavato andrà per la ricerca.