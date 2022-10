Scisciano, nel capannone 1,6 chili di cocaina: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio R. C., 63enne di Scisciano già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno trovato 5 grammi di cocaina in un armadio all’ingresso.

Con la droga anche un bilancino di precisione e sostanza da “taglio”. In un capannone adiacente all’abitazione due grossi panetti di cocaina per un peso totale di oltre 1 chilo e 600 grammi.

Il 63enne è stato ri-sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Nello stesso capannone, nel 2020, i carabinieri scoprirono e sequestrarono un impianto per la produzione di detersivi e sanificante per le mani: vennero rinvenuti 5000 flaconi pronti per la vendita.