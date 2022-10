Una giornata per celebrare un uomo di straordinaria umanità. E’ quella in programma venerdì 7 ottobre nella chiesa di Santa Maria di Loreto a Tufino dove sarà ricordato don Carmine Troianiello, sacerdote nel piccolo centro nolano per oltre 40 anni e scomparso agli inizi degli anni Ottanta. “E’ stata un’istituzione presente nelle famiglie, disponibile con i giovani, un punto di riferimento e un padre per la comunità” ricorda l’attuale parroco di Tufino don Angelo Schettino. Alle 18 la santa messa presieduta da monsignor Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola, e a seguire la benedizione della statua della Madonna del Rosario. Alle 18,45 è previsto un convegno sulla figura di Carmine Troianiello con la presenza dello stesso vicario, il sindaco di Tufino Michele Arvonio, l’assessore alla Pubblica istruzione Filomena Silvano, un familiare di don Carmine Troianiello e don Angelo Schettino con le relazioni di Antonio Caccavale e Giovanni Santaniello.