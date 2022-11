Allerta meteo in Campania, sindaci chiudono scuole

Le scuole chiudono ancora. L’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile (con possibili allagamenti e frane) ha fatto decidere la chiusura degli istituti in diverse località della Campania. Allerta arancione è prevista in Campania, Lazio, Molise e Sicilia mentre è allerta gialla in altre undici regioni italiane.

Questo è l’elenco (momentaneo) dei comuni che hanno deciso la chiusura:

Napoli, Casamicciola, Casoria, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Torre Annunziata, Torre del Greco, Angri, Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Pellezzano, Pietradefusi, Sarno, Piedimonte Matese.