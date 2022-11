Bracconaggio, doppia denuncia tra il Nolano e il Parco del Vesuvio

Doppia denuncia, sequestro e multa. E’ il bilancio dell’operazione antibracconaggio dei carabinieri forestali della stazione Parco e delle guardie della Lipu concentrata tra il Nolano e il Parco Nazionale del Vesuvio. Gli investigatori hanno sorpreso, fermato e denunciato un cacciatore di frodo di Saviano nelle campagne del Nolano tra i comuni di Scisciano e Somma Vesuviana. L’uomo era appostato, arma in pugno ed attirava la fauna con un richiamo elettroacustico vietato. Al 40enne sono stati sequestrati il fucile, le munizioni ed il richiamo elettromagnetico e gli è stata inflitta una sanzione di 360 euro. Nella seconda parte dell’attività la squadra antibracconaggio ha sequestrato 9 cardellini, 4 verzellini ed un merlo nell’abitazione di un uccellatore di Sant’ Anastasia, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola e gli uccelli sono stati liberati. “Non ci stancheremo di dar la caccia ai bracconieri – dichiara Fabio Procaccini, delegato della Lipu di Napoli – la sinergia con i carabinieri forestali è fondamentale per la difesa a tutti i livelli dell’ambiente e degli animali selvatici nel nostro martoriato territorio”. (Nello Lauro – Il Mattino.it)