Cicciano, controlli ai cantieri: trovati operai in nero e con il reddito

I carabinieri della stazione di Cicciano e personale del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato un 58enne del posto per violazioni alla normativa che regola la sicurezza sui posti di lavoro.

Si tratta dell’Amministratore di una ditta edile che aveva impiegato in un cantiere 3 lavoratori in nero. Uno di questi è risultato percettore del reddito di cittadinanza. Contestate anche sanzioni per mancata formazione del personale. L’attività è stata sospesa, la ditta multata per oltre 26mila euro.