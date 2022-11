Cicciano, furto e casa devastata nel rione Iacp: scatta l’allarme

CICCIANO – Un furto con un intero appartamento messo a soqquadro portando via diversi oggetti. E’ accaduto nel rione Iacp a Cicciano nella prima serata di sabato scorso. La proprietaria si è accorta di tutto quando è tornata dalla spesa e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cicciano. Non è l’unico colpo effettuato negli ultimi giorni. Un allarme che ritorna, come spesso accade, nei periodi che precedono le feste e che mette in apprensione i residenti. Le immagini sono state anche postate dal capogruppo consiliare del M5S Nunzia Coppola: “Sono anni che si chiede al Comune un sistema di videosorveglianza capillare che sembri esserci ma speriamo in funzione e una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio. Cicciano merita rispetto. Ogni anno si fa la conta con case svaligiate e mai una notizia di refurtiva ritrovata o ladri arrestati”.