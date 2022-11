Ieri sera verso le 20 a Pomigliano d’Arco i carabinieri sono intervenuti nell’area parcheggio interno dello stabilimento Stellantis. Poco prima un furgone di una ditta esterna – per cause un corso di accertamento – aveva investito un 55enne autotrasportatore.

L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito nell’ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata con frattura del bacino e trauma cranico. Il 55enne è tuttora ricoverato ed è in gravi condizioni. Accertamento in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento