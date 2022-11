Irpinia, cuccioli abbandonati salvati dai carabinieri Forestali

I carabinieri Forestali di Lacedonia hanno soccorso e salvato cinque cuccioli di cani di razza meticcia, di circa cinquanta giorni, che sono stati abbandonati da ignoti nei pressi del cimitero comunale.

I cuccioli sono stati visitati dal medico veterinario dell’Asl di Avellino che ha costatato l’ottimo stato di salute e ha disposto il trasferimento in custodia presso il canile convenzionato di Montoro. In corso indagini per l’identificazione di chi si è reso protagonista dell’abbandono dei cuccioli.