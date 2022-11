Questa mattina, intorno alle 9, i carabinieri della stazione di Villaricca hanno soccorso una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in via Roma. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l’auto in un punto in cui l’acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice hanno prelevato la donna dall’auto – ormai per metà allagata – e l’hanno portata in un luogo sicuro. La donna sta bene, forte lo spavento.