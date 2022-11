Sempre più difficile la situazione sull’isola di Ischia. Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce.

Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte. La strada che porta alle loro abitazioni, via Santa Barbara, è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimento terra e idrovore.

“Si opera in una situazione di estrema difficoltà”. Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando con la stampa della situazione di Casamicciola, colpita da una frana. Il prefetto ha riferito che ”gli elicotteri a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo hanno difficoltà a sorvolare la zona. La Capitaneria di Porto ha messo a disposizione navi straordinarie e abbiamo portato ulteriori mezzi di soccorso. E’ stato individuato un unico porto di partenza: quello di Pozzuoli”. La Regione Campania ha attivato ”in caso di necessità ” l’ospedale di Pozzuoli.