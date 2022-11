Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra (Avellino). Enormi disagi per tutti, soprattutto per anziani e bambini.

I più fortunati sono riusciti ad uscire allo svincolo di Lancusi e lasciare l’autostrada. Particolarmente critica la situazione a Mercato San Severino dove l’acqua ha raggiunto un livello preoccupante. Molte le auto bloccate nei sottopassi. La situazione è in continua evoluzione.

CHIUSA UNIVERSITÀ A FISCIANO – Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa ha firmato un’ordinanza di chiusura dell’Università degli Studi di Salerno per la giornata odierna.

La bomba d’acqua che in mattinata si è abbattuta sulla Valle dell’Irno ha provocato disagi e allagamenti sia nel campus di Fisciano che sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. “L’allerta meteo gialla, che abbiamo ricevuto ieri, non aveva evidenziato il quadro metereologico che si è verificato”, ha spiegato il primo cittadino di Fisciano. “Attualmente stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza il territorio cittadino. Invito, pertanto, tutti alla massima cautela e a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie”. Oltre all’Università è stata disposta anche la chiusura dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, del cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi e dei giardini pubblici e di via Macchione, via Pattano, via De Chiara e della strada provincaile 254 tra Pizzolano e Carpineto.

PROVINCIA DI AVELLINO – In provincia di Avellino una bomba d’acqua ha colpito il comune di Montella, dove un fiume di fango e detriti hanno invaso il centro del paese. In un video diffuso sui social, l’acqua trascina con sè le cose che trova lungo il suo cammino, tra cui un grande frigorifero.

NOLANO – Disagi anche nell’area nolana dove la pioggia ha allagato diverse strade: ancora problemi anche nella “solita” via Amilcare Boccio 100 nella città di Nola.

CIRCUMVESUVIANA – Il maltempo che in queste ore sta interessando Napoli e provincia, ha creato problemi anche ai trasporti. Tanto che due linee della Circumvesuviana sono state interessate da interruzioni. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, difficoltà nella tratta tra Somma e Terzigno, in quella tra Barra e Torre-Annunziata e sull’intera linea Napoli-Baiano (ripristinata in poco tempo).