Maltempo, frana Casamicciola: 1 morto, 11 dispersi e 167 sfollati

Resta di una vittima, 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati il bilancio riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi che si è svolto in Prefettura per fare il punto sulla situazione a Casamicciola colpita dalla frana nella prima mattinata di ieri. Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15. I dispersi dovrebbero essere i componenti di 2 nuclei familiari e ci dovrebbero essere almeno 2 minori.

La giornata di oggi proseguirà con le ricerche dei dispersi ma saranno avviate anche le attività di rilevazione sugli edifici e sui contatori per verificare la presenza o assenza di corrente elettrica. Per quanto riguarda gli sfollati già nella serata di ieri sono stati tutti sistemati tra strutture alberghiere o sistemazioni autonome. Il commissario straordinario di Casamicciola e i cinque sindaci dell’isola d’Ischia, in considerazione della emergenza causata dall’alluvione, hanno deliberato di tenere chiuse per domani e dopodomani le scuole di ogni ordine e grado dell’intera isola.