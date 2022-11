Martello sfonda parabrezza auto su Asse Mediano, grave 33enne

Una donna di 33 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo che l’auto sulla quale viaggiava è stata colpita da un martello: sull’episodio – avvenuto sull’Asse Mediano verso Lago Patria nel territorio del comune di Qualiano – indagano i carabinieri di Varcaturo.

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti per un’auto colpita da un oggetto. Giunti sul posto hanno constatato che la testa metallica di un martello aveva colpito e frantumato il parabrezza di una Fiat 600, centrando in pieno volto la conducente, una 33enne di Giugliano in Campania.

La donna, in auto con altre persone, è stata subito soccorsa e portata in ospedale a Pozzuoli. E’ stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica e individuare i responsabili del gesto.