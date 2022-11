Miss Vesuvio, 29 ragazze in lizza nella finalissima di Nola

Ancora poche ore, poi le luci illumineranno il palcoscenico del teatro Umberto di Nola che ospiterà le ultime sfilate delle aspiranti reginette: è domani sera, a partire dalle ore 20:30, che sarà assegnata la corona di Miss Vesuvio 2022, il concorso itinerante di bellezza giunto quest’anno alla sua 14° edizione.

Denise Barone, Domy Barra, Maria Barretta, Giulia Cerreto, Mariateresa Cirenza, Rosy De Matteis, Carmen Esposito, Marta Esposito, Lorenza Fasano, Miriam Fusaro, Maria Lutrario, Antonella Manco, Maria Manzo, Teresa Migani, Jennifer Pavone, Lia Petrella, Alena Pezone, Fabiana Polverino, Miriam Raiola, Carmen Raspalo, Alessia Sarno, Nunzia Santomarco, Anna Scotto, Myryam Sepe, Francesca Simonetti, Silvia Sodano, Sabrina Sorrentino, Sabrina Virgilio e Lucrezia Zaccardi: questi i nomi delle 29 finaliste che domani sera si contenderanno la vittoria finale dell’edizione 2022 della kermesse ideata da Anna Maione e Nicola Pinto, che da anni percorre l’intera regione Campania promuovendo bellezza, talento e valorizzazione del territorio.

Anche quest’anno, oltre al titolo di Miss Vesuvio, in palio le corone di Miss Social e Miss Curvy, ma pure numerosi altri premi e gratificazioni per le concorrenti che proveranno ad ereditare lo scettro di Federica Cerasuolo, la reginetta della scorsa edizione della manifestazione. L’ultimo atto di Miss Vesuvio sarà presentato da Enzo Catapano e Sabrina D’Amore e vedrà l’attrice di cinema, tv e teatro Yuliya Mayarchuk (nella foto), ucraina di nascita ma napoletana d’adozione, come madrina dell’evento, accanto alla qualificata giuria tecnica che avrà il compito di determinare la vincitrice assoluta.

“Domani sera assisteremo al gran finale di una manifestazione che ha saputo, ancora una volta, farsi apprezzare in ciascuna delle sue 34 tappe finora realizzate, regalando al pubblico spettacolo, divertimento ed occasione di svago e socializzazione e alle concorrenti tempo e spazio per mettersi alla prova nel mondo delle sfilate. Come di consueto, inoltre, la sfida sarà accompagnata e impreziosita da momenti di divertimento, spettacolo e riflessione, che domani abbiamo voluto dedicare alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” hanno detto gli ideatori e promotori della fortunata ed apprezzata kermesse, Anna Maione e Nicola Pinto, dando appuntamento a tutti coloro che vorranno assistere dal vivo alla finale domani sera al teatro Umberto di via Giordano Bruno a Nola.