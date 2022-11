Nola, apre una nuova libreria Mondadori in pieno centro cittadino

Sabato 19 novembre aprirà le porte a Nola una nuova libreria Mondadori Point: una novità per la comunità della “città bruniana”, che accoglierà per la prima volta uno spazio completamente dedicato alla cultura, al mondo letterario e all’intrattenimento.

La libreria sarà inaugurata alle 17 con un evento al quale è attesa la partecipazione di Mons. Francesco Marino, vescovo della Diocesi di Nola, e del sindaco Carlo Buonauro oltre a rappresentanti delle associazioni cittadine e i tanti appassionati lettori del territorio.

Ad attendere il pubblico oltre 10.000 volumi a scaffale – dai best seller ai grandi classici, tra narrativa, saggistica, varia – oltre a un assortimento di fumetti, dai manga ai supereroi alla graphic novel nella nuova area Just Comics.

Situata in Piazza Marconi, nel cuore del centro storico di Nola, la nuova libreria sarà anche un book bar: uno spazio di incontro dove tutti i lettori e visitatori potranno sostare per una pausa, leggere un buon libro o partecipare agli eventi con protagonisti e autori del mondo letterario.

“Nola è una città che profuma di storia e di arte e il movimento culturale che ruota intorno ad essa ne è una evidente testimonianza” dichiara Maria Grazia Galeotafiore, titolare della libreria. “Rafforzare il concetto di cultura con l’apertura di una libreria è un segno importante di ripartenza e di riscatto dopo due lunghi anni di pandemia. Offriamo un’opportunità, soprattutto ai tanti giovani del territorio, costretti ad uscire fuori dal perimetro cittadino per consultare un buon libro e nel contempo investiamo nel futuro della comunità” conclude l’affiliata al network di librerie Mondadori Store.

Per i giovani lettori, un’area con giochi didattici e libri illustrati per stimolare la fantasia di bambini e ragazzi con le storie più curiose. A disposizione dei visitatori anche i migliori prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

“La perseveranza e lo spirito positivo, ma anche la tenacia e la passione, sono la chiave per guardare al domani e in particolare ai giovani, con ottimismo. Apriamo non una semplice libreria ma un piccolo salotto letterario che vuole essere anche uno strumento diretto per arrivare ai ragazzi con progetti di lettura ed iniziative che ne stimolino curiosità ed interesse”, afferma il direttore responsabile Autilia Napolitano.

Il Mondadori Point di Nola è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno entrare in contatto con la libreria ed essere aggiornati su tutte le iniziative e gli eventi in corso attraverso le pagine Facebook e Instagram e usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Il network Mondadori Store è a fianco dei lettori con oltre 500 librerie diffuse dalle grandi città ai centri più piccoli, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub. Una proposta che, al libro – al centro dell’offerta – affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.

MONDADORI POINT

Piazza Marconi, 1, 80035 Nola (NA)

Orari: lun – dom 8:00 – 20:00