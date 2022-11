Serie D, il Nola rimonta ancora in casa: fermato il Cassino

Il Nola 1925 fa ancora punti allo Sporting Club. Tra le mura amiche i bianconeri fermano il Cassino terzo in classifica e portano a casa un punto dopo lo stop a Frascati e il pari proprio in casa con la Paganese. Succede tutto nel secondo tempo. Il Nola tiene bene il campo ma va sotto dopo 2′ dall’inizio della seconda frazione di gara: cross dalla destra, la difesa non pulisce e sul secondo palo sbuca Tribelli che trafigge Venditti. Il Nola accusa il colpo ma si spinge in avanti e trova il pari con il nuovo entrato Gonzalez che al 73′, da fuori area, sigla la sua seconda rete stagionale. Il Nola resta penultimo ma a 3 punti dalla salvezza diretta, prossimo avversario il Tivoli, che ha un punto in più dei bianconeri.

IL TABELLINO

NOLA – CASSINO 1-1

Nola 1925: Venditti (57′ Tricarico), Lucarelli, Cirillo (65′ Caliendo), Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (71′ Kean), Staiano (57′ Gonzalez), D’Angelo (71′ Bamba), Maggio. A disposizione: De Lucia, Langella, De Martino, Hefiane. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Cassino Calcio: Della Pietra, Raucci (77′ Mazzaroppi), Donnarumma, Orlando, Cocorocchio, Gallo, Darboe (58′ Tomassi), Lucchese (86′ Ceccarelli), Bianchi, Cavaliere (58′ D’Alessandris), Tribelli. A disposizione: Fiorinio, Del Giudice, Plini, De Carolis, Tomaselli. Allenatore: Antonio Carcione.

Arbitro: Collier di Gallarate (assistenti Fanara di Cosenza e Cozza di Paola).

Reti: Tribelli (C) 49”, Gonzalez (N) 73′.

Note: ammoniti D’Angelo e Kean per il Nola; ammonito Cocorocchio per il Cassino.

RISULTATI: Angri-Arzachena 1-2; Aprilia-Real Monterotondo 2-1; Atletico Uri-Vis Artena 1-1; Ilva Maddalena-Lupa Frascati 0-0; Nola-Cassino 1-1; Paganese Cos Sarrabus Ogliastra 2-1; Palmese-Tivoli 2-0; Portici-Pomezia 1-1; Sorrento-Casertana 2-1;

CLASSIFICA GIRONE G: Sorrento 29, Lupa Frascati 24, Paganese 22, Cassino 21, Arzachena 21, Palmese 21, Casertana 20, Real Monterondo 20, Ilva Maddalena 18, Angri 17, Pomezia 16, Cos Sarrabus Ogliastra 14, Vis Artena 14, Atletico Uri 13, Portici 12, Tivoli 12, Nola 11, Aprilia 9.

PROSSIMO TURNO: Arzachena-Aprilia; Atletico Uri-Agri; Casertana-Portici; Cassino-Sorrento; Lupa Frascati-Cos Sarrabus Ogliastra; Pomezia-Ilva Maddalena; Real Monterotondo-Paganese; Tivoli-Nola; Vis Artena-Palmese.