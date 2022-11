I carabinieri della stazione di Parete nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, due giovani, rispettivamente un diciottenne ed un diciasettenne provenienti da Giugliano in Campania.

I due sono stati intercettati dai militari dell’Arma mentre si aggiravano con fare sospetto a bordo di uno scooter, dopo aver effettuato vari passaggi nei pressi del locale ufficio postale. A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di due passamontagna e di un taglierino. Lo scooter in uso, unitamente a quanto rinvenuto è stato sequestrato.