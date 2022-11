Volla, litiga con un uomo e poi lo accoltella alla testa: arrestato

A Volla verso le 22 i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne incensurato di Casalnuovo di Napoli. Dagli accertamenti dei militari è emerso che poco prima l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe litigato con un 37enne (italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine) per poi colpirlo con un’arma da taglio nella zona occipitale sinistra.

La vittima è stata trasferita nella casa di cura “Villa dei Fiori” di Acerra dove si trova al momento ricoverato in prognosi riservata. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arma – un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri – è stata sequestrata.