Nella mattinata di domenica 11 dicembre 2022 dalle 10 alle 13 il gruppo Acli insieme a Paese Sostenibile e altre associazioni della Comunità, con il patrocinio del Comune di Casamarciano, sarà allestita una postazione Ail, n piazza Umberto I a Casamarciano, per la campagna delle “Buone Stelle”.

Il nostro impegno continua da quasi dieci anni ormai – esordisce il presidente di Alci Casamarciano, Andrea Vitale – al fianco di Ail Napoli Bruno Rotoli, perché il senso di responsabilità dei nostri soci e dei nostri volontari ha fatto del sostegno alla ricerca un pilastro della propria attività di sostegno alla Comunità ma all’umanità tutta.

“Sono numerosi i progetti che vedono AIL impegnata sul territorio – afferma il presidente dell’associazione nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, Pino Vitale – ma soprattutto sono numerosi i servizi che offre alle persone in un momento di grande difficoltà, come quello di una malattia rara o difficile o nel caso di coinvolgimento di bambini attraverso quelle azioni che sono sicuramente un punto di forza per la sostenibilità sociale e la vivibilità di un paese”.

Per tutto il weekend, dall’8 dicembre all’11 dicembre saranno allestite postazioni in tutto il territorio nazionale, ma vi sarà comunque la possibilità di prenotare la propria buona stella e di riceverla a casa o ritirarla, così come fatto durante il periodo pandemico, per sostenere anche chi ha meno possibilità di muoversi e spostarsi di poter dare il proprio contributo alla raccolta e all’iniziativa.

“È una delle iniziative patrocinate in questo ultimo periodo dell’anno dall’amministrazione – conclude Mariagaia Manzi, vicesindaco del comune di Casamarciano – che sostiene fortemente le attività associative anche in un clima di coinvolgimento della Comunità per un obiettivo comune ma soprattutto di alto profilo come il sostegno alla ricerca per combattere le malattie gravi che ogni anno colpiscono migliaia di persone”.