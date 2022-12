Fabbricavano armi nel garage di casa, arrestati padre e figlio

Fabbricavano armi, anche molto sofisticate, all’interno del garage della propria abitazione in Irpinia. Padre e figlio, di 56 e 31 anni, entrambi di Bisaccia sono stati arrestati dai carabinieri. Su richiesta del Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, il gip del tribunale irpino ha firmato per entrambi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono partite dal ritrovamento in un casolare abbandonato, di proprietà degli indagati, in cui vennero rinvenute due pistole, munizioni di diverso calibro e “penne-pistole”, armi artigianali mono colpo. Nelle successive perquisizioni domiciliari, i militari hanno scoperto un attrezzatissimo laboratorio artigianale nel quale venivano fabbricate le armi utilizzando attrezzi di precisione. Tra questi un trapano a colonna con il quale venivano realizzati canne e meccanismi di scatto delle pistole.