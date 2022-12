Lite al bar con un coltello di 24 centimetri: denunciato

I carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, a seguito di una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento “112”, con la quale è stata segnalata, in via de Rubies, una lite in corso nella quale uno delle due persone coinvolte stava brandeggiando un grosso coltello, sono giunti sul posto, dove hanno intercettato l’aggressore che alla vista degli stessi è uscito frettolosamente dal bar dove si era accesa la lite, e ha tentato la fuga a bordo dell’autovettura in uso.

Dopo un breve inseguimento il fuggitivo è stato bloccato e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di 24 centimetri. L’uomo, un ventinovenne di San Marcellino, è stato denunciato in stato di libertà anche per guida senza patente, poiché già revocata. Nessun ferito.