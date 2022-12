CICCIANO – Natale… con noi. Natale con gli alunni di seconda e terza media dell’istituto comprensivo “Bovio – Pontillo – Pascoli” di Cicciano che hanno salutato i docenti e il nuovo dsga Giovanni Antonello Napolitano, le famiglie e l’intera comunità con un concerto natalizio nella chiesa madre di San Pietro Apostolo.

Gli studenti, preparati e diretti dai loro docenti di musica Salvatore Sorbo e Domenico Gallucci, si sono esibiti in una serie di brani classici (Sinfonia per un addio, Radestzki March…), della tradizione natalizia (Tu scendi dalle stelle, Jingle Bells, Happy Christmas…) e di importanti colonne sonore del cinema (Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, Per qualche dollaro in più…) presentati da Mariella Sarappa. Ritmi incalzanti e coinvolgenti che hanno fatto riscuotere molto successo ai giovani musicisti salutati da un lungo e caloroso applauso.