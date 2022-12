Si è concluso il 1° congresso provinciale di Napoli di Nsc (Nuovo Sindacato Carabinieri) durante il quale è stata eletta all’unanimità la nuova segreteria. Alla guida della provincia, De Falco, Monfrecola, Seimuri, Mammalella, Nigro, Maiello e Trezza. Una struttura sindacale capillare con segretari di sezione su tutto il territorio. Discusso e approvato un programma che prevede tutele a sostegno del benessere del personale con riflessioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, vigilanza sui modelli organizzativi disfunzionali, previdenza complementare, assistenza fiscale e formazione sindacale. Alcuni dei tanti punti che la segreteria si promette di portare a termine in un processo innovativo e di collaborazione con l’amministrazione.

Tra gli eletti c’è Davide Monfrecola eletto segretario generale aggiunto di Napoli del Nuovo Sindacato Carabinieri. Entusiasmo e voglia di fare tra le prime parole del neo segretario che vuole “apportare il proprio contributo e quello della segreteria di Napoli all’amministrazione, per investire sulla sicurezza degli operatori di polizia, la preparazione degli stessi militari e le infrastrutture, non trascurando il benessere del personale.” “Investire sulla sicurezza, vuol dire avere territori più tranquilli e quindi con possibilità di crescita, demografica, economica e sociale. Ci saranno sicuramente eventi organizzati, sia per gli iscritti e sia per il sociale, per l’integrazione della legalità nel tessuto sociale che ci circonda”.