Pellet fuorilegge, Guardia di Finanza sequestra 24 tonnellate

Nell’ambito di un’operazione, svolta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio delle Dogane di Salerno nel porto commerciale cittadino, nei giorni scorsi, sono state sequestrate oltre 24 tonnellate di pellet contenenti informazioni false e/o ingannevoli per il consumatore sulla qualità del prodotto.

Il carico di eco-combustile, proveniente dalla Turchia, pronto per la distribuzione, era destinato a un’azienda calabrese. L’ipotesi investigativa e che sulle confezioni di pellet sarebbero stati illecitamente apposti marchi riconducibili a note società di certificazione della qualità, legittime titolari dei relativi diritti di proprietà intellettuale e totalmente estranee alla vicenda. Il responsabile della società coinvolta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per importazione e commercio di prodotti non a norma, ovvero per la vendita di articoli industriali contraffatti.