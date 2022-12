Roccarainola, incendio in uno stabile: evacuate sei persone

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Momenti di paura in centro a Roccarainola. Per causa ancora da accertare, questa sera ha preso fuoco il terzo piano di uno stabile in via Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti da subito i carabinieri delle stazioni di Roccarainola e Cicciano e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Napoli e Nola. Sono state evacuate le sei persone presenti al momento dello scoppio dell’incendio e i vigili del fuoco stanno cercando di domare, non senza difficoltà, le fiamme anche sul tetto del palazzo e cercare di ricostruire, insieme ai carabinieri, le cause del rogo.