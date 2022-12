Tenta di rapinare negozio di ottica con un martello: arrestato

I carabinieri della stazione di Casagiove, a seguito della richiesta d’intervento pervenuta al “112”, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Caserta dove hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per tentata rapina aggravata, di un quarantaquattrenne ucraino residente a Casagiove.

L’uomo è stato bloccato dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di ottica di via Mazzini dove, armato di martello, ha tentato di farsi consegnare l’incasso. Non riuscendo nell’immediato ad impossessarsi del denaro ha cercato di fuggire per le vie cittadine ma è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di uno zaino contenente il martello utilizzato per la tentata rapina, una roncola, un taglierino ed altri attrezzi. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.