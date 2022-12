Vendeva gadget ispirati a Maradona davanti a murales, denunciato

Nel cuore dei quartieri spagnoli del capoluogo partenopeo, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro oltre 600 articoli e accessori contraffatti, molti dei quali riproducenti i marchi e gli sponsor del Napoli Calcio e della nazionale Argentina riferiti al “Pibe de Oro”.

In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno denunciato per contraffazione e abusivismo commerciale un soggetto italiano che aveva allestito, nella piazzetta nota come “Largo Maradona”, un mercato di prodotti d’abbigliamento e accessori di vocazione calcistica, proprio a ridosso del murales dedicato a Diego Armando Maradona, luogo di culto non solo per i napoletani ma anche per i tanti turisti e tifosi che giungono nel capoluogo partenopeo.

Il responsabile avrebbe venduto i prodotti fino a sessanta euro al pezzo, senza alcuna autorizzazione, arricchendo il commercio anche con consumazione di cibi e bevande nonché con oboli lasciati dagli avventori intenti a fotografare il luogo ormai meta di pellegrinaggio.