Opere di ristrutturazione edilizia realizzare in difformità della Scia presentata e in assenza di autorizzazione paesaggistica, nonchè in assenza di autorizzazione della Comunità montana dei monti Lattari in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Per questo motivo, secondo le indagini dei carabinieri forestali, un manufatto di 70 metrei quadrati ed una pista carrabile, realizzata mediante sbancamento e cementificazione della stessa, lunga circa 10,5 metri e larga circa 3,5 metri sono stati sequestrati dai militari a Vico Equense: tre le persone denunciate.

I controlli sono stati eseguiti, nella zona del Faito, dai militari della stazione carabinieri forestale di Castellammare di Stabia, a seguito di un esposto del Wwf Terre del Tirreno. I controlli dei continueranno anche nei prossimi giorni.