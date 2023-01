Quarto, 48enne investito e ucciso da un’auto sulle strisce pedonali

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Dante Alighieri a Quarto per un investimento pedonale. Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito e ucciso un Alessandro Sulmonte, 48enne di Quarto.

La vittima, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Pozzuoli, che era sulle strisce pedonali, è morta sul colpo, subito dopo l’impatto. La salma sarà portata al policlinico di Napoli per il successivo esame autoptico. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.