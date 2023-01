Si finge cliente, ruba cellulare e picchia titolare negozio: arrestato

A Pignataro Maggiore i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza del reato di rapina impropria un 30enne di origini nigeriane. L’uomo, a volto scoperto, fingendosi cliente, è entrato in una “Tabaccheria e Telefonia” del comune casertano e dopo essersi impossessato un smarthpone ha preso a pugni e calci il titolare della predetta attività dileguandosi a piedi per le vie cittadine.

I militari dell’Arma allertati sono immediatamente giunti sul posto rintracciando l’uomo nei pressi di una caffetteria del luogo, arrestandolo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo.