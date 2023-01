Tenta rapina in pizzeria durante Napoli-Roma: bloccato da vittima

Ha tentato una rapina in pizzeria con una pistola giocattolo insieme con due complici nella zona di Bagnoli, a Napoli, mentre era in corso la partita tra Napoli e Roma. Un 17enne è stato però bloccato dalla vittima e poi arrestato dai carabinieri mentre i due complici sono riusciti a scappare.

In tre, con il volto coperto, erano entrati in una pizzeria del quartiere di Cavalleggeri d’Aosta. Tra le mani di due di loro rispettivamente una pistola e un coltello puntati al titolare per farsi consegnare l’incasso. La vittima ha reagito, due di loro sono fuggiti immediatamente, il terzo – quello con l’arma da fuoco in pugno – è stato bloccato. Ne è nata una colluttazione, in strada si sono sentita delle urla.

Una pattuglia di militari in abiti civili del nucleo operativo di Bagnoli era poco lontana. Il frastuono li ha indirizzati all’uscio del locale. Il rapinatore è finito in manette, la sua pistola si è rivelata una ‘replica’ giocattolo. Il volto fino a quel momento nascosto era quello di un 17enne. Arrestato per tentata rapina, il minore è stato portato in ospedale, per le lesioni subite durante l’azione fallita. 21 i giorni di prognosi prescritti: a cure terminate il 17enne è stato ristretto nel centro di giustizia minorile dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare i due complici.