Tragedia in provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in viale dei Platani per i rilievi di un incidente stradale mortale.

A scontrarsi un’autovettura Nissan Qashqai e un 75enne in sella ad una bici. Il ciclista, Angelo D’Onofrio, è morto sul colpo. Dinamica ancora da chiarire. (foto archivio)