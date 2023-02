Contrabbando sigarette, Gdf sequestrata 5 quintali di “bionde”

Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Caserta nella lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alla disarticolazione delle reti di approvvigionamento della merce illecita per la successiva vendita al dettaglio.

L’attenzione operativa delle fiamme gialle di Capua si è concentrata, in particolare, sulle modalità di svolgimento del traffico illecito di sigarette che sono commercializzate, in particolar modo, presso i locali mercati settimanali. Le attività investigative hanno permesso di arrestare un cittadino di nazionalità italiana, attivo nell’hinterland casertano, e di sequestrare circa 500 chilogrammi di Tle in esito a mirate attività di perquisizione, la cui vendita avrebbe fruttato un indebito guadagno di oltre 100mila euro.

Nella fattispecie il contrabbandiere, nella giornata di mercoledì, è stato fermato dai finanzieri capuani mentre si apprestava a consegnare alcune casse di sigarette. È così scattata la perquisizione del veicolo e successivamente del garage di sua proprietà, adibito a deposito, dove è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di “bionde”, stoccato in scatoloni pronti per la consegna.

I militari, coordinati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato il cinquantenne casertano e hanno sequestrato l’intero carico di merce illecita, nonché l’autovettura utilizzata per il trasporto.