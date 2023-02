Fuorigrotta, sorpreso con la cocaina e una pistola: arrestato

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in piazza Gabriele D’Annunzio presso un’abitazione di un uomo ed hanno rinvenuto in un armadio due buste contenenti circa 780 grammi di marijuana, una busta contenente circa 50 grammi di cocaina, due bilancini, diverso materiale per il confezionamento della droga e una pistola semiautomatica a salve con due cartucce calibro 7,65 e con canna modificata. Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma da sparo clandestina