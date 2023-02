Gioco d’azzardo e scommesse: denunce, sequestri e maxi multe

Continuano i controlli della Polizia Locale di Napoli finalizzati al contrasto del gioco d’azzardo illecito e alla prevenzione delle ludopatie. Gli agenti della Unità operativa San Lorenzo, in attività congiunta con l’Adm Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Direzione della Campania, hanno controllato due esercizi di somministrazione nella zona di San Giovanni a Teduccio e di Barra.

Nel primo controllo effettuato in un bar del corso San Giovanni a Teduccio è stato rilevato lo svolgimento dell’attività da parte di persona non preposta con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’esercizio.

Un secondo intervento ha visto il controllo di un bar in corso Sirena a Barra dove è stata riscontrata la presenza di tre apparecchi da gioco elettronici-slot machines non collegati alla rete telematica dell’Adm al fine di eludere i controlli. Nel locale erano anche presenti due postazioni con pc connesse ad internet nella disponibilità degli avventori per la raccolta illecita di scommesse. A carico del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 53mila euro oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria ed al sequestro penale dei tre apparecchi, di una macchinetta cambiamonete contenente la somma di 1.604 euro e dei due pc utilizzati per la raccolta delle scommesse.

Le operazioni congiunte, realizzate nell’ambito di un importante programma di prevenzione e contrasto al gioco illecito, proseguiranno in tutti gli altri quartieri cittadini.