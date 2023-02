Napoli, sigilli ad una lavanderia industriale: era abusiva

Gli agenti del Reparto territoriale di Scampia della polizia locale di Napoli, in attività congiunta con la Asl locale, sono intervenuti, sulla base di alcune segnalazioni di immissioni moleste provenienti da un edificio residenziale nella zona di Miano individuando l’attività illecita di una lavanderia svolta senza alcun titolo autorizzativo e i cui reflui industriali erano immessi senza titolo in fogna in violazione dell’articolo 124 del vigente codice dell’ambiente.

Per le violazioni amministrative, sono state applicate le sanzioni per la mancata iscrizione al registro delle imprese, la mancata segnalazione certificata inizio attività – Scia e la mancata Scia sanitaria. Le operazioni di lavaggio in corso all’atto del controllo non potevano essere riferite ad alcun committente in quanto l’intera filiera era “al nero”, per cui restano ignoti al momento i trasportatori dei panni ed i clienti dell’azienda, presumibilmente appartenenti al circuito della ristorazione e della ricezione turistico alberghiera. Sono stati apposti i sigilli al locale di circa 50 mq e alle attrezzature, consistenti in lavatrici e asciugatrici industriali.