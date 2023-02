Scontro tra due auto sulla statale Sorrentina: un morto ed un ferito

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, nei pressi del chilometro, 5,400, nel territorio comunale di Gragnano.

Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: la strada è stata chiusa. Le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’. Solo a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, sarà consentito il ripristino della piena circolazione.