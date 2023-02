Serie D, Palmieri-gol: il Nola stende la Palmese nel derby

Il Nola conquista la prima agognata vittoria allo Sporting Club (gli altri tre punti casalinghi erano stati fatti a Volla). Ancora una volta decisivo Ciro Palmieri, sua la rete del vantaggio che ha poi portato alla vittoria. In uno Sporting gremito, con circa 350 tifosi da Palma Campania, è andata in scena una gara maschia e pimpante con uno spettacolo unico sugli spalti. Nella prima frazione la Palmese, forte del suo terzo posto, fa la voce grossa, il Nola risponde a tono e si difende.

Nel secondo tempo i nolani entrano meglio in campo e, meritatamente, passano in vantaggio al 72′ con un bel gol di Palmieri che, dopo una caparbia sortita offensiva, spara sotto la traversa battendo Paduano. E’ il gol dell’ex nella partita degli ex (Oggiano, De Lucia e Mileto ex Nola nella Palmese). E’ il gol che porta il Nola alla seconda vittoria consecutiva e al quinto risultato utile consecutivo, tutti con Ferazzoli in panchina. Cresce l’attesa per il prossimo derby a Sorrento.

DICHIARAZIONI – “E’ stata una vittoria importantissima – ha affermato a fine gara mister Ferazzoli – All’inizio hanno giocato meglio loro ma poi credo che abbiamo meritato. La strada è lunga ma questo clima positivo ora ci aiuta. Il nostro obiettivo era rimetterci in gioco e lo stiamo facendo£.

“Giornate come queste vorremmo viverle sempre – ha dichiarato Liberato Russo – Non molliamo di un centimetro e restiamo concentrati ma ci godiamo queste scene e questo ambiente. Lavoriamo per questo, siamo un grande gruppo”.

IL TABELLINO

NOLA – PALMESE 1-0

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio (77′ Lucarelli), Piacente, Russo, Gonzalez (91′ Cassandro), Staiano, Ruggiero (70′ Ndiaye) Castagna (86′ Adorni), Sparacello (86′ Manfrellotti), Palmieri. A disposizione: Landi, Kean, De Martino, Marzuillo. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.

Palmese: Paduano, Manco, Tribuno, Galdean, Romano (88′ Silvestro), Mautone (30′ MIleto), Oggiano (64′ Cozzolino), Pugliese, Puntoriere, Laringe, Fusco (83′ De Feo).

Arbitro: Marra di Mantova (assistenti Boato di Padova e Cerrato di San Donà di Piave).

Rete: Palmieri 72′ (N).

Note: ammoniti Staiano e Landi per il Nola; ammoniti Manco, Romano e Mileto per la Palmese.