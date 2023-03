Alla guida di un’auto a 16 anni, scappa all’alt dei carabinieri

Alla guida di un’ auto a 16 anni, con una ordinanza di custodia cautelare a suo carico. E quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, ha tentato la fuga. E’ accaduto, nel quartiere napoletano di Scampia.

A bordo della Fiat Panda, c’erano due giovanissimi. La fuga è durata poco tra i palazzoni della zona. Gli accertamenti hanno portato alla luce che sul 16enne pendeva un’ordinanza di custodia cautelare nell’istituito minorile di Nisida. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 15 febbraio dal Tribunale per i minorenni di Napoli a seguito dei diversi allontanamenti del giovane dalle comunità in cui era stato collocato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sul passeggero fuggito e sull’auto dove i due viaggiavano, risultata a noleggio