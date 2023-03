Carburanti: 29 violazioni su prezzi accertati da Gdf in Irpinia

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza sui prezzi praticati dagli impianti di carburante in provincia di Avellino. I militari del Comando provinciale hanno eseguito complessivamente 178 ispezioni contestando 29 violazioni relative alla disciplina dei prezzi: cinque per omessa esposizione al pubblico dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati e 24 per la mancata comunicazione al ministero dei prezzi praticati.

I controlli, sulla base delle specifiche direttive del Comando generale delle Fiamme Gialle, saranno ulteriormente implementati con attività strutturate e capillari sul territorio anche al fine di contribuire a calmierare gli aumenti dei prezzi a tutela degli operatori e dei cittadini.