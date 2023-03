Da Palazzo Chigi alla Casa Bianca, le donne conquistano il mondo

Si terrà mercoledì 8 marzo alle 18, in occasione della giornata internazionale della donna, presso la sede dell’associazione Obiettivo III Millennio, via Risorgimento, 8, Cimitile , la presentazione del libro “Le donne che conquistano il mondo. Da Palazzo Chigi alla Casa Bianca” a cura di Ermanno Corsi e Piero Antonio Toma (Marlin Editori).

Due mesi dopo l’elezione di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio dei Ministri, prima donna in Italia, esce questo ampio saggio scritto a quattro mani da Ermanno Corsi e Piero Antonio Toma due storici maestri del giornalismo stampato e audiovisivo italiano.

Corsi e Toma hanno ripercorso le vicende dell’emergere della componente femminile nella politica del nostro Paese e all’Estero, in particolare dal secondo dopoguerra alla contemporaneità. Il numero delle donne che, provenendo dalle diverse “sponde politiche”, ricoprono oggi posizioni di rilievo nei partiti e nelle istituzioni è progressivamente aumentato, specie negli ultimi decenni, non solo in nord Europa e in Usa, dove il fenomeno non è nuovo, ma anche in Africa, Asia e Paesi Arabi.

Gli autori presentano per ognuna di loro delle schede che ne ripercorrono il profilo e le vicende che le hanno portate da condizioni di isolamento all’interno delle singole comunità (si pensi all’Italia – non solo del Meridione- nel Dopoguerra) alla conquista del potere. Da Nilde Iotti a Tina Anselmi a Maria Elisabetta Alberti Casellati e Marta Cartabia a Chiara Appendino, da Evita Peron a Kamala Harris, da Angela Merkel a Michelle Bachelet, i loro profili si stagliano nel libro sullo sfondo delle vicende storiche che le hanno viste protagoniste indiscusse.

Alla serata di mercoledì 8 Marzo a Cimitile, saranno presenti Elia Alaia, presidente dell’associazione Obiettivo III Millennio; Joselita Ruggiero Malagnini, assessore alle Pari Opportunità e Servizi Sociali del comune di Cimitile; Felicetta Lombardi, associazione Genitori del Sud; Donatella Provvisiero, Cif di Cimitile; Piero Antonio Toma, giornalista scrittore; Ermanno Corsi, giornalista, scrittore. Coordinerà: Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile