Un focus sulle donne ed un omaggio all’indimenticato Massimo Troisi con reading letterari che ne mettano in luce il ricordo e l’infinita allegria.

Doppio appuntamento in scena allo store Mondadori di piazza Marconi a Nola. Oggi, mercoledì 8 marzo, alle ore 18.30 protagoniste saranno le donne che, attraverso la loro voce ed il coordinamento di Maria Rosaria Napolitano, daranno vita ai personaggi del mondo letterario mentre giovedì 9 marzo, sempre alle 18.30, sarà lo scrittore e regista Stefano Veneruso, nipote dell’artista, a stimolare il ricordo del grande Troisi mediante il libro “Il mio verbo preferito è evitare”.

All’evento saranno presenti anche Claudio&Diana, il duo musicale noto per aver portato la posteggia napoletana in giro per il mondo e gli attori della compagnia teatrale “Il Dialogo” di Cimitile guidata da Salvatore Maccaro e Tina Piccolo. L’evento è organizzato in sinergia con il Lions Club Nola Host Giordano Bruno presieduto da Nello Manzi.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nell’ambito della programmazione portata avanti dallo store nolano diretto dalla giornalista nolana Autilia Napolitano che, in soli tre mesi, è riuscito ad animare il dibattito culturale mediante incontri con gli autori dando vita al format del “caffè letterario”. Un programma ricco ed articolato che continuerà per tutto il mese di marzo fino all’estate.