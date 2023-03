Scossa forte di terremoto in Molise avvertita anche nel Nolano

“Hai sentito?” “Siamo saltati tutti dal letto”. In tanti poco prima della mezzanotte nel Nolano (ma anche in Abruzzo e Puglia) hanno avvertito una forte di scossa di terremoto durata alcuni secondi. L’Ingv ha stimato il sisma di magnitudo 4.6 alle 23:52 a una profondità di 23 chilometri con epicentro a Montagano, in provincia di Campobasso. Tanta la paura, ma al momento non sono segnalati danni a cose e persone. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento. Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. La scossa è stata percepita oltre che nel Nolano anche nel resto della Campania: pure a Napoli, in modo più distinto ai piani alti dei palazzi.

LA SITUAZIONE IN MOLISE – Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza della scossa che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana avvertita in tutta la regione, nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica e in Campania. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile in seguito al terremoto con epicentro in Molise. Al momento i Vigili del fuoco non registrano segnalazioni di danni, ma solo richieste di informazioni. Alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole.